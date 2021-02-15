Прыгунья с шестом Сидорова не верит, что сможет поехать на чемпионат Европы в Польшу

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Восьмикратная победительница зимних чемпионатов России в прыжках с шестом Анжелика Сидорова не верит, что у нее будет возможность выступить в этом сезоне на чемпионате Европы в помещении. Об этом Сидорова сообщила журналистам.

"Я пока не вижу никаких предпосылок к тому, что мы поедем на чемпионат Европы. Надежда умирает последней? Только не у нас", - сказала Сидорова.

Чемпионат Европы в польской Торуни стартует 4 марта. До 24 февраля организаторы соревнований ждут заявок от участников. Российские легкоатлеты в настоящее время лишены возможности выступать на международных стартах из-за санкций международной федерации.

Сидорова одержала победу на чемпионате России в Москве, прыгнув на 4,75 метра. Затем она трижды пыталась улучшить лучший результат сезона в мире, который сейчас принадлежит американке Санди Моррис (4,88), но все попытки россиянки оказались неудачными.

"Я расстроилась, конечно, очень хотела прыгнуть 4,90. Еще не совсем поняла, что не получилось. Прыжки сегодня были лучше, поэтому я с начальных высот брала более жесткие шесты", - заключила Сидорова.