Победитель Лиги чемпионов в составе "Баварии" Саньоль возглавил сборную Грузии

ТБИЛИСИ, 15 февраля. /ТАСС/. Бывший защитник сборной Франции по футболу и германской "Баварии" Вилли Саньоль назначен главным тренером сборной Грузии. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Федерации футбола Грузии.

Контракт с 43-летним специалистом подписан на два года с возможностью продления еще на два сезона. Он дебютирует 25 марта в первом туре квалификации к чемпионату мира - 2022 в матче против сборной Швеции.

"У Вилли Саньоля была очень успешная футбольная карьера, что, думаю, является довольно важным фактором для игроков нашей сборной. У будущего главного тренера нашей сборной менталитет победителя, что он не раз доказывал на протяжении своей карьеры", - приводит пресс-служба комментарий вице-президента Федерации футбола Грузии Александра Иашвили.

На посту тренера сборной Грузии Саньоль сменил словака Владимира Вайсса, подавшего в отставку в ноябре 2020 года.

В течение карьеры игрока Саньоль представлял французский "Сент-Этьен", "Монако" и "Баварию", с которой пять раз стал чемпионом страны и выиграл Лигу чемпионов. В составе сборной Франции стал серебряным призером чемпионата мира - 2006.

В качестве тренера возглавлял молодежную сборную Франции, французский "Бордо" и был исполняющим обязанности главного тренера "Баварии".