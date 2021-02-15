Чемпионы Игр дзюдоисты Мудранов и Халмурзаев выступят на турнире "Большой шлем" в Израиле

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Чемпионы Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Беслан Мудранов и Хасан Халмурзаев вошли в состав сборной России, которая выступит на первом после перерыва, связанного с пандемией, турнире серии "Большой шлем" в Тель-Авиве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации дзюдо России.

Соревнования в Израиле, по предварительной информации, соберут свыше 500 атлетов из более чем 70 стран. За турниром в Тель-Авиве последуют рейтинговые старты в Ташкенте (5-7 марта), Тбилиси (26-28 марта), Анталье (1-3 апреля) и Париже (8-9 мая), а также весенние континентальные чемпионаты. Европейское первенство пройдет 16-18 апреля в Лиссабоне. Чемпионат мира в Будапеште состоится 6-13 июня.

За сборную России в Тель-Авиве выступят следующие спортсмены: до 60 кг - Рамазан Абдулаев и Альберт Огузов, до 66 кг - Беслан Мудранов и Мурад Чопанов, до 73 кг - Муса Могушков и Аюб Хажалиев, до 81 кг - Хасан Халмурзаев и Аслан Лаппинагов, до 90 кг - Давид Оганисян и Мансур Лорсанов, до 100 кг - Нияз Ильясов, свыше 100 кг -Тамерлан Башаев и Казбек Занкишиев. Женскую сборную России представят: до 48 кг - Сабина Гилязова, до 52 кг - Анастасия Поликарпова и Алеся Кузнецова, до 52 кг - Анастасия Конкина и Диана Джигарос, до 63 кг - Дарья Давыдова и Валентина Костенко, до 70 кг - Алена Прокопенко, до 78 кг - Александра Бабинцева и Антонина Шмелева, свыше 78 кг - Анжела Гаспарян.

Турнир в Тель-Авиве пройдет с 18 по 20 февраля. Рейтинговая "стоимость" победы на "Большом шлеме" в Израиле составит 1000 баллов, за второе место дзюдоисты получат по 700 баллов, за третье - по 500.