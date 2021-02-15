Понгильский: перенос чемпионата мира по фристайлу усложняет подготовку к турниру

Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду должен был пройти в Китае в феврале, но был отменен в связи с пандемией коронавируса. Международная федерация лыжного спорта приняла решение провести отдельные турниры по каждой дисциплине. Мировое первенство в дисциплинах "могул", "парный могул" и "лыжная акробатика" пройдет с 8 по 11 марта в Казахстане.

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Перенос чемпионата мира по фристайлу на другие даты усложняет подготовку к нему спортсменов. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер сборной России по фристайлу в дисциплине "лыжная акробатика" Александр Понгильский.

"Подготовка идет по плану, своим чередом. Чемпионат мира изначально был в календарном плане, как обычно в предолимпийский год. Мы к нему готовились и осенью, и в начале зимнего сезона, и старты Кубка мира в этом сезоне тоже являются этапами подготовки к чемпионату", - отметил Понгильский.

"Немного выбивает из колеи то, что менялись сроки проведения мирового первенства. Ведь мы подводим спортсменов к определенному времени, а срок сдвигается, и надо успеть перенастроить ребят, чтобы пик формы пришелся на нужный момент. Получается немного плавающий процесс", - добавил специалист.

Соперники по чемпионату мира

В нынешнем сезоне китайская сборная по лыжной акробатике не принимала участие в этапах Кубка мира. Так же были отменены два этапа Кубка мира, проведение которых планировалось в Китае. Участие китайских спортсменов в чемпионате мира пока под вопросом.

"Хочется посоревноваться со всеми, кто будет на Олимпийских играх, поэтому немного расстраивает, что китайская сборная может не приехать на чемпионат мира, - рассказал Понгильский. - У наших ребят настроение нормальное, они рады, что чемпионат мира все же состоится. Все расстроились, когда появилась первая новость об отмене турнира, потом вздохнули с облегчением, когда стало ясно, что он все-таки состоится".

Действующий чемпион мира по лыжной акробатике Максим Буров досрочно одержал победу в общем зачете Кубка мира по фристайлу.

"Этапы Кубков мира и чемпионат мира - абсолютно разные старты, к каждому старту нужно относиться по-другому. Максим Буров готовится сейчас по той программе и в том объеме, который нужен для чемпионата мира. Надеюсь, что результаты на этапах Кубка мира не выбьют его из колеи", - заключил Понгильский.