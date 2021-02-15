Мальцев вернулся в основную команду из фарм-клуба после выхода "Нью-Джерси" из карантина

ТАСС, 15 февраля. Российский нападающий Михаил Мальцев вновь получил вызов в основную команду клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси". Об этом сообщает пресс-служба американской команды.

22-летний хоккеист дебютировал в составе "Нью-Джерси" в матче против "Баффало" 31 января. После этой игры "Нью-Джерси" ушел на карантин из-за случаев заражения коронавирусом. Мальцев не был отстранен от игр НХЛ согласно протоколу о COVID-19 и принял участие в матче Американской хоккейной лиги (АХЛ) в составе фарм-клуба "Нью-Джерси" - "Бингемтона" - 13 февраля. "Нью-Джерси" провел первую тренировку после выхода из карантина 15 февраля, в тот же день клуб сообщил в возврате Мальцева в список игроков, доступных для участия в случае травмы или заражения одного из хоккеистов основной команды.

Мальцев является воспитанником петербургского СКА, за который сыграл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 52 матча, набрав 11 (2+9) очков. Он был выбран "Нью-Джерси" на драфте НХЛ 2016 года в четвертом раунде под общим 102-м номером. В АХЛ за "Бингемтон" в прошлом сезоне он провел 49 встреч, в которых набрал 21 (11 голов + 10 передач) очко.