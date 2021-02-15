"Ак Барс" стал победителем дивизиона Харламова

ТАСС, 15 февраля. Казанский "Ак Барс" победил рижское "Динамо" со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Арене-Рига", которая примет матчи чемпионата мира - 2021.

Голами у победителей отметились Стефан Да Коста (7-я и 20-я минуты), Виктор Тихонов (33) и Михаил Глухов (52). В составе проигравших шайбы забросили Микс Индрашис (2), Николай Елисеев (15) и Робертс Букартс (50).

В первом очном матче в текущем сезоне "Динамо" одержало гостевую победу в овертайме со счетом 5:4.

"Ак Барс" набрал 86 очков в 55 матчах и обеспечил себе победу в дивизионе Харламова, клуб лидирует в Восточной конференции. Также команда является лидером в борьбе за Кубок континента (приз лучшей команде регулярного чемпионата), опережая ЦСКА на три очка. "Динамо" потерпело девятое поражение подряд и с 25 очками в 55 встречах занимает последнее, 11-е место в таблице Западной конференции. "Ак Барс" досрочно обеспечил себе участие в плей-офф, рижское "Динамо" потеряло шансы на выход.

В следующем матче "Ак Барс" сыграет 18 февраля в Уфе с "Салаватом Юлаевым". "Динамо" в тот же день встретится в гостях с ярославским "Локомотивом".