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КХЛ

"Ак Барс" стал победителем дивизиона Харламова

Клуб укрепил лидерство в борьбе за Кубок континента - приз лучшей команде регулярного чемпионата
Хоккеисты "Ак Барса" Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Ак Барса"
© Гавриил Григоров/ТАСС

ТАСС, 15 февраля. Казанский "Ак Барс" победил рижское "Динамо" со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Арене-Рига", которая примет матчи чемпионата мира - 2021.

Голами у победителей отметились Стефан Да Коста (7-я и 20-я минуты), Виктор Тихонов (33) и Михаил Глухов (52). В составе проигравших шайбы забросили Микс Индрашис (2), Николай Елисеев (15) и Робертс Букартс (50).

В первом очном матче в текущем сезоне "Динамо" одержало гостевую победу в овертайме со счетом 5:4.

"Ак Барс" набрал 86 очков в 55 матчах и обеспечил себе победу в дивизионе Харламова, клуб лидирует в Восточной конференции. Также команда является лидером в борьбе за Кубок континента (приз лучшей команде регулярного чемпионата), опережая ЦСКА на три очка. "Динамо" потерпело девятое поражение подряд и с 25 очками в 55 встречах занимает последнее, 11-е место в таблице Западной конференции. "Ак Барс" досрочно обеспечил себе участие в плей-офф, рижское "Динамо" потеряло шансы на выход.

В следующем матче "Ак Барс" сыграет 18 февраля в Уфе с "Салаватом Юлаевым". "Динамо" в тот же день встретится в гостях с ярославским "Локомотивом".

Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА*5431532310170-11283
2СКА*5429224413161-11574
3Динамо М*5530404215170-12774
4Локомотив*5425531515161-11772
5Йокерит5524321619156-13965
6Северсталь5521533122137-14862
7Динамо Мн5416941222148-15361
8Витязь5420332224145-15556
9Спартак5418612423139-15756
10Сочи5512202633113-18136
11Динамо Р554223638117-19725
Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс*553325249175-11886
2Авангард*5531205611166-12577
3Металлург*5531041415155-12775
4Салават Юлаев*5524551416167-13973
5Трактор*5425323219141-12865
6Торпедо НН*5522342519161-15265
7Автомобилист*5423323419143-13763
8Барыс*5418732420133-14062
9Сибирь5417323128128-14648
10Амур5415415029128-15745
11Нефтехимик5412220038124-20332
12Куньлунь5410112634126-19132

 

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