"Ак Барс" стал победителем дивизиона Харламова

ТАСС, 15 февраля. Казанский "Ак Барс" победил рижское "Динамо" со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Арене-Рига", которая примет матчи чемпионата мира - 2021.
Голами у победителей отметились Стефан Да Коста (7-я и 20-я минуты), Виктор Тихонов (33) и Михаил Глухов (52). В составе проигравших шайбы забросили Микс Индрашис (2), Николай Елисеев (15) и Робертс Букартс (50).
В первом очном матче в текущем сезоне "Динамо" одержало гостевую победу в овертайме со счетом 5:4.
"Ак Барс" набрал 86 очков в 55 матчах и обеспечил себе победу в дивизионе Харламова, клуб лидирует в Восточной конференции. Также команда является лидером в борьбе за Кубок континента (приз лучшей команде регулярного чемпионата), опережая ЦСКА на три очка. "Динамо" потерпело девятое поражение подряд и с 25 очками в 55 встречах занимает последнее, 11-е место в таблице Западной конференции. "Ак Барс" досрочно обеспечил себе участие в плей-офф, рижское "Динамо" потеряло шансы на выход.
В следующем матче "Ак Барс" сыграет 18 февраля в Уфе с "Салаватом Юлаевым". "Динамо" в тот же день встретится в гостях с ярославским "Локомотивом".
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА*
|54
|31
|5
|3
|2
|3
|10
|170-112
|83
|2
|СКА*
|54
|29
|2
|2
|4
|4
|13
|161-115
|74
|3
|Динамо М*
|55
|30
|4
|0
|4
|2
|15
|170-127
|74
|4
|Локомотив*
|54
|25
|5
|3
|1
|5
|15
|161-117
|72
|5
|Йокерит
|55
|24
|3
|2
|1
|6
|19
|156-139
|65
|6
|Северсталь
|55
|21
|5
|3
|3
|1
|22
|137-148
|62
|7
|Динамо Мн
|54
|16
|9
|4
|1
|2
|22
|148-153
|61
|8
|Витязь
|54
|20
|3
|3
|2
|2
|24
|145-155
|56
|9
|Спартак
|54
|18
|6
|1
|2
|4
|23
|139-157
|56
|10
|Сочи
|55
|12
|2
|0
|2
|6
|33
|113-181
|36
|11
|Динамо Р
|55
|4
|2
|2
|3
|6
|38
|117-197
|25
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс*
|55
|33
|2
|5
|2
|4
|9
|175-118
|86
|2
|Авангард*
|55
|31
|2
|0
|5
|6
|11
|166-125
|77
|3
|Металлург*
|55
|31
|0
|4
|1
|4
|15
|155-127
|75
|4
|Салават Юлаев*
|55
|24
|5
|5
|1
|4
|16
|167-139
|73
|5
|Трактор*
|54
|25
|3
|2
|3
|2
|19
|141-128
|65
|6
|Торпедо НН*
|55
|22
|3
|4
|2
|5
|19
|161-152
|65
|7
|Автомобилист*
|54
|23
|3
|2
|3
|4
|19
|143-137
|63
|8
|Барыс*
|54
|18
|7
|3
|2
|4
|20
|133-140
|62
|9
|Сибирь
|54
|17
|3
|2
|3
|1
|28
|128-146
|48
|10
|Амур
|54
|15
|4
|1
|5
|0
|29
|128-157
|45
|11
|Нефтехимик
|54
|12
|2
|2
|0
|0
|38
|124-203
|32
|12
|Куньлунь
|54
|10
|1
|1
|2
|6
|34
|126-191
|32