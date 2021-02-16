"Бавария" сыграла вничью с идущей в зоне переходных матчей "Арминией"

ТАСС, 16 февраля. "Бавария" сыграла вничью с "Арминией" со счетом 3:3 в домашнем матче 21-го тура чемпионата Германии по футболу.

"Бавария" во второй раз выиграла клубный чемпионат мира по футболу

По ходу встречи "Бавария" дважды уступала с разницей в два мяча. В первом тайме в составе "Арминии" отличились Михел Влап (9-я минута) и Амос Пипер (37). На 48-й минуте форвард "Баварии" Роберт Левандовский отыграл один мяч, а через минуту Кристиан Гебауэр восстановил преимущество "Арминии". "Бавария" сумела сравнять счет усилиями Корентена Толиссо (58) и Альфонсо Дэвиса (70).

Первый тайм матча проходил в условиях сильного снегопада. Арбитру встречи дважды пришлось останавливать игру, чтобы работники стадиона расчистили разметку на поле. Во втором тайме снег прекратился.

"Бавария" прервала свою серию из пяти побед в чемпионате Германии. На прошлой неделе команда из Мюнхена принимала участие в клубном чемпионате мира, где одержала победу, обыграв в финальном матче мексиканский клуб "Тигрес" - 1:0.

В турнирной таблице чемпионата Германии "Бавария" продолжает лидировать, набрав 49 очков и на пять очков опережая ближайшего преследователя "Лейпциг". "Арминия" с 18 очками занимает 16-е место. Клуб, который завершит чемпионат этой строчке, сыграет в переходных матчах с третьей командой второй бундеслиги за право в следующем сезоне принять участие в высшем дивизионе первенства страны.

В следующем туре "Бавария" 20 февраля в гостях сыграет с "Айнтрахтом". "Арминия" 19 февраля примет "Вольфсбург".