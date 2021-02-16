Kyodo: совет по выборам главы оргкомитета Олимпиады в Токио проведет первое заседание

ТОКИО, 16 февраля. /ТАСС/. Первое заседание специального совета по выборам нового главы организационного комитета Олимпийских игр в Токио после отставки Ёсиро Мори состоится во вторник. Об этом сообщило агентство Kyodo.

В его состав входят восемь человек, главным образом спортсмены. При этом мужчины и женщины представлены в равном количестве. Совет будет обсуждать потенциальных претендентов на освободившийся пост. Одним из главных кандидатов, как отмечало агентство, является министр по делам Олимпиады и Паралимпиады Сэйко Хасимото.

Сами выборы, как ожидается, состоятся на этой неделе в ходе заседания исполнительного совета оргкомитета.

Мори в начале февраля оказался в центре скандала из-за своих слов о том, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к затягиванию их заседаний. Он объяснил это тем, что женщины, по его мнению, выступают слишком долго и каждая из них считает необходимым что-то сказать. Главу оргкомитета осудил ряд политиков и спонсоров Игр, включая компанию Toyota. Кроме того, от своей работы в знак протеста отказались порядка 500 волонтеров и участников эстафеты олимпийского огня.

14 февраля Мори на специальной пресс-конференции объявил о своем уходе в отставку. Он в очередной раз принес извинения и подчеркнул, что не должен становиться помехой для подготовки к Олимпиаде.