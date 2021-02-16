Третья ракетка мира Осака стала первой полуфиналисткой Australian Open

ТАСС, 16 февраля. Японская теннисистка Наоми Осака обыграла представительницу Тайваня Се Шувэй в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) - первого в сезоне турнира серии Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу 23-летней Осаки, которая стала первой полуфиналисткой турнира.

Осака занимает третье место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Японка является победительницей Australian Open 2019 года. Се Шувэй 35 лет, она находится на 71-й позиции мирового рейтинга.

В полуфинале Осака сыграет с победительницей матча между американкой Сереной Уильямс (10 место в рейтинге WTA) и румынкой Симоной Халеп (2).

Australian Open завершится 21 февраля. Действующей чемпионкой является американка София Кенин. Из россиянок турнир выигрывала Мария Шарапова (2008). Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $61 млн. Соревнования проходят в присутствии зрителей - на все корты допускается максимум 30 тыс. человек в день (около половины от обычной посещаемости).