"Тампа" уступила "Флориде" в матче НХЛ, несмотря на дубль Волкова

В составе "Флориды" отличились Джонатан Юбердо (8-я минута), Оуэн Типпетт (25), Фрэнк Вартано (29), Энтони Дюклер (31), Александр Барков (33), Антон Строльман (41). За "Тампу" заброшенными шайбами отметились Стивен Стэмкос (7), Александр Волков (32, 36), Тайлер Джонсон (37).

ТАСС, 16 февраля. "Флорида" со счетом 6:4 обыграла "Тампу" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Волков оформил свой первый дубль в НХЛ, всего на счету россиянина 5 очков (3 гола + 2 результативные передачи) в 9 матчах нынешнего сезона НХЛ. Его одноклубник Михаил Сергачев отметился голевым пасом, набрав свое 11-е очко (0+11) в 14 матчах регулярного чемпионата.

"Флорида" одержала 9 победу в 13 матчах и занимает второе место в таблице Центрального дивизиона, набрав 20 очков. "Тампа" находится на первой позиции, заработав 21 очко за 14 игр.

Следующий матч "Флорида" проведет 18 февраля в гостях против "Каролины", "Тампа" 19 февраля сыграет на выезде с "Далласом".

В других матчах игрового дня "Каролина" дома обыграла "Коламбус" (7:3), нападающий хозяев Андрей Свечников отметился голевой передачей. Результативный пас также отдал защитник гостей Владислав Гавриков. "Чикаго" на выезде обыграло "Детройт" (3:2 ОТ), защитник гостей Никита Задоров отдал голевую передачу, нападающий хозяев Владислав Наместников отметился заброшенной шайбой.