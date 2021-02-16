Трипл-дабл Уэстбрука помог "Вашингтону" обыграть "Хьюстон" в матче НБА

ТАСС, 16 февраля. "Вашингтон" со счетом 131:119 обыграл "Хьюстон" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник "Вашингтона" Брэдли Бил, набравший 37 очков. Его одноклубник Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл (16 очков + 13 подборов + 15 передач). В составе "Хьюстона" дабл-даблами отметились разыгрывающий Джон Уолл (29 очков + 11 передач) и атакующий защитник Дэвид Нваба (19 очков + 18 подборов).

После 25 матчей "Вашингтон" занимает 14-ю строчку в таблице Восточной конференции, одержав 8 побед в 25 матчах. "Хьюстон" находится на 14-м месте в таблице Западной конференции с 11 победами за 27 встреч.

Следующий матч "Вашингтон" проведет 18 февраля дома против "Денвера", "Хьюстон" в тот же день сыграет в гостях с "Филадельфией".