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Касаткина обыграла Павлюченкову и вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Мельбурне

В четвертьфинале россиянка сыграет с хорваткой Петрой Мартич
Дарья Касаткина EPA-EFE/WU HONG
Описание
Дарья Касаткина
© EPA-EFE/WU HONG

ТАСС, 16 февраля. Россиянка Дарья Касаткина обыграла соотечественницу Анастасию Павлюченкову в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:1, 6:4 в пользу 23-летней Касаткиной. Павлюченкова была посеяна на турнире под седьмым номером. В четвертьфинале Касаткина сыграет с хорваткой Петрой Мартич (4).

Касаткина является 75-й ракеткой мира, на ее счету два титула WTA. Она дважды доходила до четвертьфинала турниров серии Большого шлема. Павлюченкова занимает 39-е место в рейтинге WTA, в ее активе 12 титулов под эгидой организации. Она шесть раз доходила до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема.

Призовой фонд турнира в Мельбурне составляет $235,2 тыс. Соревнования завершатся 19 февраля.

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