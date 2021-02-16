Касаткина обыграла Павлюченкову и вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Мельбурне

ТАСС, 16 февраля. Россиянка Дарья Касаткина обыграла соотечественницу Анастасию Павлюченкову в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:1, 6:4 в пользу 23-летней Касаткиной. Павлюченкова была посеяна на турнире под седьмым номером. В четвертьфинале Касаткина сыграет с хорваткой Петрой Мартич (4).

Касаткина является 75-й ракеткой мира, на ее счету два титула WTA. Она дважды доходила до четвертьфинала турниров серии Большого шлема. Павлюченкова занимает 39-е место в рейтинге WTA, в ее активе 12 титулов под эгидой организации. Она шесть раз доходила до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема.

Призовой фонд турнира в Мельбурне составляет $235,2 тыс. Соревнования завершатся 19 февраля.