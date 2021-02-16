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Australian Open

Карацев считает, что тренировки с Рублевым и Медведевым принесли ему много пользы

Во вторник теннисист вышел в полуфинал Australian Open
Аслан Карацев AP Photo/Hamish Blair
Описание
Аслан Карацев
© AP Photo/Hamish Blair

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Тренировки с Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым во время Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup) помогли Аслану Карацеву успешно выступить на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). Об этом Карацев рассказал в эфире телеканала "Евроспорт".

Карацев обыграл болгарина Григора Димитрова в четвертьфинальном матче турнира со счетом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.

"Я бы смеялся, если бы мне сказали, что я выйду в полуфинал турнира. Я много работал, но не получалось, а тут вот совпало. Тренировки с Медведевым и Рублевым на ATP Cup мне определено помогли", - сказал спортсмен.

Карацеву 27 лет, он впервые играет в основной сетке турнира серии Большого шлема, ранее ему не удавалось преодолеть квалификацию. Россиянин занимает 114-е место в рейтинге ATP.

Australian Open завершится 21 февраля.

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