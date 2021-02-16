Ольховский назвал феноменальным выход Карацева в полуфинал Australian Open

МОСКВА, 16 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Результат россиянина Аслана Карацева на Australian Open можно назвать феноменальным. Такое мнение ТАСС высказал победитель Открытых чемпионатов Австралии и Франции в смешанном парном разряде, двукратный финалист Кубка Дэвиса Андрей Ольховский.

Во вторник Карацев вышел в полуфинал Australian Open, обыграв посеянного под 18-м номером болгарина Григора Димитрова.

"Результат просто потрясающий, феноменальный, - сказал Ольховский. - По-моему, как сказал Джон Фицджеральд после матча, это пятый игрок в истории, который вышел из квалификации в полуфинал турнира Большого шлема. Очень рад за Аслана, он сам рассказывал, что было сложно совладать со своей нервной системой в начале матча, но затем он справился. Молодец, выдержал!"

"Нет таких слов, которыми можно выразить это [достижение Карацева]. Естественно, никто не ожидал этого, и в полуфинале надо выходить и играть точно так же, как в четвертьфинале и до этого. Аслан преодолел психологический барьер, сейчас он может выходить и играть свободно. Будем надеяться, что он покажет очень хороший уровень выступления", - добавил он.

Ольховский рассказал, за счет каких качеств Карацев успешно выступает в Мельбурне. "Он стабильно и достаточно мощно играет на задней линии, разыгрывает комбинации и не отдает простые очки. В полуфинале будет намного сложнее - что с Джоковичем, что со Зверевым. Здесь вопрос в том, кто в сегодняшнем матче победит, насколько он будет затяжным", - подчеркнул он.

В полуфинале Карацев сыграет с победителем матча Новак Джокович (Сербия, 1) - Александр Зверев (Германия, 6). В другом четвертьфинале встретятся россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев.