{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Australian Open

Серена Уильямс победила вторую ракетку мира Халеп и вышла в полуфинал Australian Open

В полуфинале американка сыграет с японкой Наоми Осакой
Серена Уильямс EPA-EFE/DAVE HUNT
Описание
Серена Уильямс
© EPA-EFE/DAVE HUNT

ТАСС, 16 февраля. Американка Серена Уильямс победила вторую ракетку мира румынку Симону Халеп в четвертьфинальном матче Australian Open - первого в сезоне турнира серии Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу 39-летней американки. Уильямс занимает 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, 29-летняя Халеп располагается на второй позиции. В полуфинале Уильямс сыграет с третьей ракеткой мира японкой Наоми Осакой.

Уильямс побеждала на турнирах серии Большого шлема 23 раза: семь - на Australian Open, три - на Roland Garros, семь - на Уимблдоне, шесть - на US Open.

Халеп побеждала на турнирах серии Большого шлема дважды - она выиграла Открытый чемпионат Франции в 2018 году и Уимблдон в 2019-м. Лучшим результатом спортсменки на Открытом чемпионате Австралии является выход в финал (2018).

Australian Open завершится 21 февраля. Действующей чемпионкой является американка София Кенин. Из россиянок турнир выигрывала Мария Шарапова (2008). Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $61 млн.

Теги
Australian Open
На чемпионате мира по биатлону выявлено пять случаев заражения коронавирусом
Положительный результат показали тесты пяти представителей СМИ
Читать полностью