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Футбол в России

РПЛ одобрила введение дополнительной замены при подозрении на черепно-мозговую травму

Соответствующие поправки в регламент будут внесены после утверждения исполком Российского футбольного союза

ТАСС, 16 февраля. Общее собрание клубов Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) одобрило введение дополнительной замены при подозрении на черепно-мозговую травму. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Соответствующие поправки в регламент будут внесены после утверждения исполком Российского футбольного союза (РФС).

Сообщается, что дополнительную замену можно будет совершить независимо от числа уже проведенных замен.

Подчеркивается, что в случае использования такой замены клуб обязан в течение двух суток провести медицинское обследование травмированного футболиста и в течение пяти дней предоставить всю информацию в медицинскую службу РФС.

В январе состоялось совместное совещание РПЛ и медицинского комитета РФС. На нем обсуждалась инициатива Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) о введении дополнительной замены в случае подозрения на сотрясение мозга у игрока.

Возобновление розыгрыша чемпионата России по футболу запланировано на 26 февраля. В этот день должен пройти матч 20-го тура РПЛ между "Тамбовом" и волгоградским "Ротором".

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