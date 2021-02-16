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Евро-2020

Сборная России направит в УЕФА информацию о переболевших коронавирусом игроках до ЧЕ-2020

Тренерский штаб не будет заставлять футболистов вакцинироваться
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Сборная России по футболу проинформирует Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в преддверии чемпионата Европы о переболевших коронавирусом игроках, а также тех, кто вакцинировался от инфекции. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Станислав Черчесов.

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Во вторник Черчесов завершил вакцинацию от коронавирусной инфекции. В этот день главный тренер сборной сделал второй укол вакцины "Спутник V" в центре спортивной медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

"Мы, естественно, направим [информацию в УЕФА], кто у нас переболел, кто привился, - сказал Черчесов. - И уже от УЕФА будет зависеть. Возможно, наша инициатива подвигнет кого-то, чтобы перед чемпионатом Европы все привились и турнир прошел так, как надо".

Главный тренер сборной России подчеркнул, что штаб национальной команды не будет заставлять футболистов вакцинироваться. "Прошла информация, что мы будем кого-то заставлять - такого нет. Все индивидуально, организмы разные. У нас уже больше половины команды переболело, поэтому здесь много нюансов", - отметил он.

"Кто сам решится - тот будет делать. Хотелось бы, чтобы никто не болел", - добавил Черчесов.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах. В Санкт-Петербурге состоятся три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов турнира. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии, Финляндии и Дании.

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