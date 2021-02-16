Клубы РПЛ проголосовали за отмену правила обязательной социальной дистанции для зрителей

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Клубы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовали за отмену требования обязательного социального дистанцирования для зрителей на трибунах. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В предыдущей редакции санитарного регламента лиги на любых матчах лиги зрители должны были располагаться с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 м. Согласно предложенным изменениям, определять необходимость и размер социальной дистанции будут в соответствии с рекомендациями территориального органа Роспотребнадзора.

Также клубы проголосовали за то, что в послематчевой пресс-конференции должны принимать участие тренеры и не менее двух игроков, непосредственно выходивших на поле, от каждой команды.

Все предлагаемые изменения в санитарный регламент должны быть одобрены исполком Российского футбольного союза.

Возобновление розыгрыша чемпионата России по футболу запланировано на 26 февраля. В этот день должен пройти матч 20-го тура РПЛ между "Тамбовом" и волгоградским "Ротором".