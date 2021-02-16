МОК рассмотрит вопрос постоянного признания самбо на сессии в Токио

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Вопрос постоянного олимпийского признания самбо будет рассмотрен на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Токио. Об этом ТАСС сообщил президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков.

"Вопрос постоянного признания будет обсуждаться на предстоящей сессии МОК, - сказал Шестаков. - На сегодняшний день мы являемся одним из ведущих видов единоборств, и об этом говорят сухие цифры, в этом году нам все-таки удалось провести чемпионат мира, хотя и без зрителей из-за пандемии, и трансляцию турнира вел "Евроспорт". Статистика просмотров показала цифру, которую мы даже не ожидали, - 30 млн, для единоборств это фантастические цифры".

"Остальные пункты и положения, которые были необходимы для подачи заявки на постоянное признание, выполнены", - отметил Шестаков.

На вопрос ТАСС, какими будут дальнейшие действия FIAS в случае постоянного признания самбо, Шестаков ответил: "Дальше начнется работа над попаданием в программу Олимпийских игр, это тяжелый процесс, и он может занять длительный срок. Но есть отличные варианты, над которыми мы работаем. В Париж мы не попадем, но в Лос-Анджелес хотим попробовать".

Впервые о намерении самбо войти в олимпийскую семью было объявлено в 2009 году. В 2003 году решением Госкомспорта самбо было официально признано национальным и приоритетным видом спорта в России. Олимпийские игры в Париже пройдут в 2024 году, в Лос-Анджелесе - в 2028-м.