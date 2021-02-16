Гутников: на Специальной Олимпиаде - 2022 выступят уникальные фигуристы из Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Юнифайд-пара из Санкт-Петербурга Роман Зинкуров / Анна Яковлева представит российскую команду в фигурном катании на Всемирных зимних играх Специальной Олимпиады в Казани в 2022 году. Пара уникальна тем, что спортсменом с особенностями ментального развития выступает мужчина, рассказал во вторник на пресс-конференции в ТАСС президент Спортивной Федерации спорта инвалидов Санкт-Петербурга Сергей Гутников.

Юнифайд-пара включает в себя фигуриста с особенностями ментального развития и профессионального спортсмена, который берет на себя роль юнифайд-партнера.

"Я хочу сказать про нашу пару, чтобы было абсолютно понятно для средств массовой информации: юнифайд-пара на сегодняшний день в Санкт-Петербурге - это единственная пара в мире с таким успешным катанием и с такой партнершей, где партнер (профессиональный спортсмен без ментальных нарушений - прим. ТАСС) - девочка. Обычно в мире роль партнера на мальчике. А здесь партнер девочка. И у нас Рома Зинуров - это выдающийся спортсмен, по наградам в мире пока такого спортсмена нет", - сказал Гутников.

Всего в состав команды войдут 10 петербургских фигуристов, уже прошедших все отборочные соревнования, отметила старший тренер Специального Олимпийского комитета Санкт-Петербурга по фигурному катанию Анна Седелкова.

Гутников также обратил внимание на то, что в процессе подготовки к Играм Специальной Олимпиады российские спортсмены и тренеры сталкиваются с комплексом материальных, финансовых и организационных проблем. Он пояснил, что движение Специальной Олимпиады с правовой точки зрения до сих пор полноценно не включено в систему Олимпийских игр по аналогии с Паралимпийскими играми. Заполнение этих нормативно-правовых пробелов на данный момент является одной из основных целей, которой будут добиваться участники движения посредством участия в соревнованиях в Казани.

Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады 2022 года пройдут в Казани 22-28 января. В них ожидается участие 2 тыс. спортсменов и юнифайд-партнеров (спортсменов без особенностей интеллектуального развития) из 108 стран мира. Соревнования пройдут по семи видам спорта, составляющих программу Всемирных зимних игр: горнолыжному спорту, сноуборду, флорболу, лыжным гонкам, фигурному катанию, шорт-треку и бегу на снегоступах.

Информация о Специальной Олимпиаде

Специальная Олимпиада, основанная в 1968 году, представляет собой всемирное движение, направленное на прекращение дискриминации в отношении людей с особенностями интеллектуального развития. Оно способствует формированию благосклонного отношения ко всем людям за счет возможностей спорта и реализации программ по развитию образования, здравоохранения и лидерских качеств. Специальная Олимпиада, объединяющая свыше шести миллионов спортсменов и юнифайд-партнеров из более чем 190 стран и регионов, а также более миллиона тренеров и волонтеров, ежегодно проводит свыше 100 тысяч соревнований по более чем 30 олимпийским видам спорта.

Всемирные игры Специальной Олимпиады проводятся каждые два года поочередно в летний и зимний периоды и транслируются по всему миру телеканалом ESPN, являющимся официальным телерадиовещательным партнером всемирного движения Специальных Олимпийских игр.