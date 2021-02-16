Экс-футболист "Интера" Сартор помещен под домашний арест из-за выращивания марихуаны

ТАСС, 16 февраля. Бывший футболист итальянских "Ювентуса" и "Интера" Луиджи Сартор помещен под домашний арест после того, как был арестован за выращивание 106 растений марихуаны. Об этом сообщает итальянская Gazzetta dello Sport.

В прошлую пятницу Сартор и его сообщник были найдены в заброшенном коттедже, после чего бывшего футболиста поместили под домашний арест в итальянской деревне Лесиньяно-Пальмия. По предварительным оценкам, в коттедже нашли около 2 кг наркотических средств.

На допросе в суде Сартор воспользовался правом не отвечать на обвинения.

Сартору 46 лет, он является участником Олимпийских игр 1996 года в Атланте. За карьеру он выступал за итальянские "Ювентус", "Рому" и "Интер". Итальянец становился трехкратным обладателем Кубка УЕФА (1993, 1998, 1999), чемпионом Европы среди молодежи (1996).