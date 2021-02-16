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Летние олимпийские виды спорта

Камельзон: зимний чемпионат Москвы станет началом пути в спорте для молодых теннисистов

Соревнования пройдут с 20 по 28 февраля в "Лужниках"
Владимир Камельзон Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Владимир Камельзон
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Зимний чемпионат Москвы (Winter Moscow Open) должен стать началом пути в профессиональный теннис для молодых игроков. Об этом в ходе конференции в ТАСС заявил заслуженный тренер РФ Владимир Камельзон.

Открытый зимний чемпионат Москвы по теннису пройдет с 20 по 28 февраля на теннисных кортах спорткомплекса "Мультиспорт" в "Лужниках".

"Задача турнира - дать хороший профессиональный старт нашим молодым игрокам, - сказал Камельзон. - Есть такой игрок - [Александр] Бублик. На первом турнире он валял дурака, приехал на второй, и я перед стартом пообещал ему, что если он выиграет - получит wild card на турнир в Петербурге. У него загорелись глаза, он выиграл, попал на St. Petersburg Open, и у него пошла карьера. Так что зимний чемпионат Москвы - это начало пути в профессиональный теннис".

Директор чемпионатов Москвы, первый вице-президент Федерации тенниса Москвы Наталия Камельзон подчеркнула в ходе пресс-конференции, что предстоящий турнир будет представительным, несмотря на сложности, связанные с пандемией.

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