Чеферин назвал феноменальным достижением проведение УЕФА с августа более 1 000 игр

ТАСС, 16 февраля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на официальном сайте опубликовал отчет о функционировании организации в последние шесть месяцев. На турнирах под эгидой УЕФА с 15 августа 2020 года по 4 января 2021 года было успешно проведено более 1 000 матчей, говорится в отчете.

Из 1 028 игр, пришедшихся на 12 турниров, которые УЕФА проводил в указанный период, было отменено 12. В число турниров входят мужская и женская Лига чемпионов, Лига Европы, Лига наций, отборочный турнир молодежного чемпионата Европы, стыковые матчи Евро-2020 и др.

"Это [проведение такого числа игр во время пандемии коронавируса] потрясающее достижение и результат тяжелой, совместной работы УЕФА, ассоциаций, клубов, чиновников и местных властей, - сказал президент организации Александер Чеферин. - Ни один другой руководящий орган не смог провести такое большое количество матчей с учетом таких географических и логистических сложностей. Эти цифры подтверждают, что можно безопасно организовывать матчи, если существует надежный протокол, обеспечивающий безопасность всех участников".

Всего УЕФА было проведено около 125 тыс. тестов на коронавирус, из которых 1 459 оказались положительными. Отмечается, что 691 случай коронавируса был выявлен в командах, игравших в Лиге чемпионов, 173 - в сборных, участвовавших в Лиге наций.