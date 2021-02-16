Хаузер и Вирер поделили первое место в зачете индивидуальных гонок Кубка мира по биатлону

ТАСС, 16 февраля. Австрийка Лиза Тереза Хаузер и итальянка Доротея Вирер стали обладательницами малого Хрустального глобуса по итогам индивидуальных гонок Кубка мира текущего сезона.

Последняя, третья индивидуальная гонка прошла во вторник на чемпионате мира в словенской Поклюке (мировое первенство входит в программу Кубка мира). Хаузер и Вирер набрали по 103 очка. Третьей стала шведка Ханна Эберг (90).

Среди россиянок лучший результат у Светланы Мироновой, которая с 76 очками заняла восьмое место.