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Биатлон

Хаузер и Вирер поделили первое место в зачете индивидуальных гонок Кубка мира по биатлону

Лучшая из россиянок Светлана Миронова стала восьмой

ТАСС, 16 февраля. Австрийка Лиза Тереза Хаузер и итальянка Доротея Вирер стали обладательницами малого Хрустального глобуса по итогам индивидуальных гонок Кубка мира текущего сезона.

Последняя, третья индивидуальная гонка прошла во вторник на чемпионате мира в словенской Поклюке (мировое первенство входит в программу Кубка мира). Хаузер и Вирер набрали по 103 очка. Третьей стала шведка Ханна Эберг (90).

Среди россиянок лучший результат у Светланы Мироновой, которая с 76 очками заняла восьмое место.

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