Матыцин: участники выразили полную поддержку проведению Игр стран СНГ в Казани в сентябре

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Первые Игры стран СНГ, которые пройдут в сентябре в Казани, получили полную поддержку со стороны государств, которые примут в них участие. Об этом журналистам рассказал министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин после совещания с послами стран СНГ.

Соревнования намечены на 4-11 сентября. Первоначально Игры стран СНГ должны были пройти в Казани с 20 по 27 августа 2020 года, затем из-за пандемии коронавируса были перенесены на сентябрь того же года и впоследствии на 2021 год.

"Самый важный итог - встреча состоялась в очном формате. Мы очень благодарны дружественным государствам за открытое взаимодействие по развитию программ спорта, - сказал Матыцин. - Эта работа проводится в рамках стратегии по развитию физической культуры и спорта. Одним из важных аспектов сегодняшнего обсуждения было проведение первых Игр стран СНГ в Казани, были выражены полная поддержка этому проекту и готовность принять участие".

"Также были рассмотрены вопросы продолжения сотрудничества, как двустороннего, так и многостороннего, по спортивному взаимодействию в рамках развития программ университетского и профессионального спорта", - добавил он.

В рамках Игр планируется разыграть 211 комплектов медалей. Ожидается, что в Играх примут участие 2,5 тыс. спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет.