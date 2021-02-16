Футболист Алаба покинет "Баварию" после 13 лет в клубе

ТАСС, 16 февраля. Австрийский футболист Давид Алаба принял решение покинуть германскую "Баварию" после окончания сезона. Комментарий защитника приводит пресс-служба мюнхенцев.

Контракт Алабы с германским клубом истекает 30 июня.

"Я для себя принял решение попробовать что-то новое после этого сезона и покинуть "Баварию". Это было нелегкое решение, я здесь уже 13 лет, и клуб очень важен для меня. Я еще не принял решение, куда я перейду", - заявил Алаба.

Алабе 28 лет, он перешел в молодежную академию "Баварии" из австрийской "Аустрии" в 2008 году. Вместе с мюнхенцами он девять раз стал чемпионом Германии, по шесть раз - обладателем кубка и суперкубка страны, дважды выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА и один раз - клубный чемпионат мира. На данный момент за клуб он провел 415 матчей, забил 33 мяча и отдал 50 результативных передач.