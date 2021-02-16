World Athletics до 22 февраля примет решение об участии россиян в зимнем чемпионате Европы

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) до 22 февраля намерена принять решение о возможности участия российских легкоатлетов в зимнем чемпионате Европы в нейтральном статусе. Об этом журналистам сообщила исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова.

"Нам они обещали, что скажут свое решение до 22 февраля", - сказала Привалова.

Всероссийская федерация легкой атлетики в субботу отправила в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций стратегический план восстановления в международных правах. Отправка этого документа была одним из условий возобновления выдачи нейтрального статуса российским легкоатлетам.

"Я считаю, что есть достаточно времени, чтобы рассмотреть наш план. Мы просили об этом и в письменном виде, вчера я сама лично просила у Руне Андерсена (глава рабочей группы World Athletics - прим. ТАСС) рассмотреть в порядке исключения. В итоге нам обещали сказать до 22 февраля, смогут они это сделать или нет", - продолжила глава ВФЛА.

Привалова добавила, что очень переживает за спортсменов, которые лишены сейчас возможности выступать на международных стартах. "Мне очень сложно представить себя на их месте. Надо обладать громаднейшей любовью к легкой атлетике, чтобы в ней оставаться в этот сложный период. Я очень им благодарна и надеюсь, что хотя бы в летний сезон мы увидим их на международной арене", - сказала глава ВФЛА.

Чемпионат Европы в помещении пройдет в польской Торуни с 4 по 7 марта.