Матыцин предложил спортсменам из стран СНГ привиться российской вакциной от коронавируса

ТАСС, 16 февраля. Минспорт Российской Федерации готов рассмотреть возможность вакцинации спортсменов национальных сборных из команд государств, входящих в СНГ, российской вакциной в приоритетном порядке. Об этом заявил министр спорта России Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что Минспорт и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) прорабатывают вопрос о вакцинации спортсменов национальных команд России. Отмечалось, что вакцинация будет носить добровольный характер.

Министр подчеркнул, что связи между странами СНГ достойно выдержали проверку на прочность пандемией. "С самого начала пандемии Россия оказывает существенную помощь странам СНГ в борьбе с COVID-19, - заявил министр. - Безвозмездно переданы тест-системы и реагенты для проведения около полутора миллионов исследований, а также комплексы для бесконтактного измерения температуры. Во многие государства СНГ направлялись российские миссии врачей и эпидемиологов. Пандемия наглядно продемонстрировала, что у коронавируса нет национальных границ, в этот сложный для всех период объединительная роль спорта приобретает особое значение".

"Все мы - часть одной большой спортивной семьи, в которой принято помогать друг другу. Поэтому мы готовы в приоритетном порядке рассмотреть возможность вакцинации спортсменов национальных сборных команд государств - участников СНГ российской вакциной. Это важный шаг на пути к безопасному проведению Олимпиады в Токио", - заключил Матыцин.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Препарат "Эпиваккорона" государственного научного центра "Вектор" в октябре того же года стал второй российской вакциной от коронавируса, получившей регистрацию. 20 января 2021 года Минздрав РФ получил от Центра имени Чумакова документы для регистрации вакцины "Ковивак". Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что регистрация ожидается 16 февраля.