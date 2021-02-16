Прыгун в высоту Акименко надеется, что после Кубка Москвы он примет участие в ЧЕ

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Михаил Акименко надеется, что ему удастся выступить на чемпионате Европы в помещении, который пройдет в начале марта в Польше. Об этом Акименко сообщил журналистам.

Акименко победил в прыжках в высоту на чемпионате России в помещении

Во вторник на зимнем чемпионате России Акименко победил с результатом 2,31 метра. Затем он трижды безуспешно пытался преодолеть планку на высоте 2,34 м.

"Я доволен тем, что мне удалось победить, но недоволен результатом. Физически я готов прыгать на 2,34 метра, но технически пока не получается. Есть проблемы", - заметил Акименко.

"Я сейчас не знаю, к чему готовиться, и мысль "а зачем тебе это надо" все чаще и чаще приходит в голову. Но я люблю свое дело. Теперь я буду выступать на Кубке Москвы и надеюсь, что это будет мой предпоследний старт зимнего сезона", - добавил спортсмен, не имеющий в настоящее время нейтрального статуса для выступления на международных стартах.

Ранее во вторник исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова сообщила, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) до 22 февраля намерена принять решение о возможности участия российских легкоатлетов в зимнем чемпионате Европы в нейтральном статусе.

Кубок Москвы по прыжкам в высоту под музыку пройдет 28 февраля, чемпионат Европы в помещении - в польской Торуни с 4 по 7 марта.