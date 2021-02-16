Московское "Динамо" обеспечило себе преимущество площадки в первом раунде плей-офф КХЛ

ТАСС, 16 февраля. Московское "Динамо" обыграло в гостях одноименный клуб из Минска со счетом 6:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Минск-Арене" в присутствии 4 027 зрителей.

В составе москвичей шайбы забросили Иван Муранов (15-я минута), Андрей Сергеев (20, 52), Дмитрий Кагарлицкий (29, 40) и Дмитрий Яшкин (32). У минчан отличились Брэндон Козун (18), Илья Шинкевич (31), Денис Мосалев (51) и Шэйн Принс (58).

Яшкин повторил снайперский рекорд среди чешских игроков в регулярных чемпионатах КХЛ (35 шайб), сравнявшись по этому показателю с Яном Мареком и Павлом Брендлом.

Московское "Динамо" с 76 очками в 56 матчах занимает третью строчку в Западной конференции и обеспечило себе место в первой четверке, что гарантирует команде Владимира Крикунова старт в первом раунде плей-офф КХЛ на своей площадке. Минчане набрали в 55 матчах 61 очко и идут седьмыми. Московская команда обыграла минскую во всех четырех встречах текущего сезона.

В следующем матче москвичи встретятся в Санкт-Петербурге 18 февраля со СКА, минчане в тот же день сыграют в гостях с хельсинкским "Йокеритом".

Результаты других матчей игрового дня

"Амур" (Хабаровск) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 2:1 ОТ;

"Сибирь" (Новосибирск) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 2:1 ОТ;

"Барыс" (Нур-Султан) - "Авангард" (Омск) - 3:2 ОТ;

"Куньлунь" (Пекин) - "Сочи" - 4:2;

"Трактор" (Челябинск) - "Металлург" (Магнитогорск) - 4:3 ОТ;

"Северсталь" (Череповец) - "Локомотив" (Ярославль) - 2:3.