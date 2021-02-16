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КХЛ

Московское "Динамо" обеспечило себе преимущество площадки в первом раунде плей-офф КХЛ

Благодаря победе над минским "Динамо" московский клуб обеспечил себе место в первой четверке в турнирной таблице Западной конференции
Хоккеисты московского "Динамо" Александр Щербак/ТАСС
Описание
Хоккеисты московского "Динамо"
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 16 февраля. Московское "Динамо" обыграло в гостях одноименный клуб из Минска со счетом 6:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Минск-Арене" в присутствии 4 027 зрителей.

В составе москвичей шайбы забросили Иван Муранов (15-я минута), Андрей Сергеев (20, 52), Дмитрий Кагарлицкий (29, 40) и Дмитрий Яшкин (32). У минчан отличились Брэндон Козун (18), Илья Шинкевич (31), Денис Мосалев (51) и Шэйн Принс (58).

Яшкин повторил снайперский рекорд среди чешских игроков в регулярных чемпионатах КХЛ (35 шайб), сравнявшись по этому показателю с Яном Мареком и Павлом Брендлом.

Московское "Динамо" с 76 очками в 56 матчах занимает третью строчку в Западной конференции и обеспечило себе место в первой четверке, что гарантирует команде Владимира Крикунова старт в первом раунде плей-офф КХЛ на своей площадке. Минчане набрали в 55 матчах 61 очко и идут седьмыми. Московская команда обыграла минскую во всех четырех встречах текущего сезона.

В следующем матче москвичи встретятся в Санкт-Петербурге 18 февраля со СКА, минчане в тот же день сыграют в гостях с хельсинкским "Йокеритом".

Результаты других матчей игрового дня

"Амур" (Хабаровск) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 2:1 ОТ;

"Сибирь" (Новосибирск) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 2:1 ОТ;

"Барыс" (Нур-Султан) - "Авангард" (Омск) - 3:2 ОТ;

"Куньлунь" (Пекин) - "Сочи" - 4:2;

"Трактор" (Челябинск) - "Металлург" (Магнитогорск) - 4:3 ОТ;

"Северсталь" (Череповец) - "Локомотив" (Ярославль) - 2:3.

Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА*5532532310173-11385
2СКА*5530224413164-11676
3Динамо М*5631404215176-13176
4Локомотив*5526531515164-11974
5Йокерит5524321619156-13965
6Северсталь5621533123139-15162
7Динамо Мн5516941223152-15961
8Витязь5520332225146-15856
9Спартак5518612424140-16056
10Сочи5612202634115-18536
11Динамо Р554223638117-19725
Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс*553325249175-11886
2Авангард*5631205711168-12878
3Металлург*5631041515158-13176
4Салават Юлаев*5524551416167-13973
5Трактор*5525423219145-13167
6Торпедо НН*5522342519161-15265
7Автомобилист*5523323519144-13964
8Барыс*5518832420136-14264
9Сибирь5517423128130-14750
10Амур5515515029130-15847
11Куньлунь5511112634130-19334
12Нефтехимик5512220138125-20533

 

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