ЦСКА победил "Витязь" и в девятый раз выиграл дивизион Тарасова

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над подольским "Витязем" со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андрей Локтионов (11-я минута), Джон Гилмор (25) и Сергей Андронов (41). У проигравших отличился Артем Бородкин (12).
ЦСКА одержал пятую подряд победу в КХЛ. Армейцы досрочно стали победителями дивизиона Тарасова. Победа в дивизионе покорилась команде в седьмой раз подряд, всего ЦСКА девять раз выигрывал дивизион Тарасова.
В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает первое место, набрав 85 очков в 55 матчах, "Витязь" с 56 очками после 55 игр идет восьмым.
В следующем матче ЦСКА примет челябинский "Трактор", "Витязь" на своем льду встретится с магнитогорским "Металлургом". Обе встречи состоятся 18 февраля.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА*
|55
|32
|5
|3
|2
|3
|10
|173-113
|85
|2
|СКА*
|55
|30
|2
|2
|4
|4
|13
|164-116
|76
|3
|Динамо М*
|56
|31
|4
|0
|4
|2
|15
|176-131
|76
|4
|Локомотив*
|55
|26
|5
|3
|1
|5
|15
|164-119
|74
|5
|Йокерит
|55
|24
|3
|2
|1
|6
|19
|156-139
|65
|6
|Северсталь
|56
|21
|5
|3
|3
|1
|23
|139-151
|62
|7
|Динамо Мн
|55
|16
|9
|4
|1
|2
|23
|152-159
|61
|8
|Витязь
|55
|20
|3
|3
|2
|2
|25
|146-158
|56
|9
|Спартак
|55
|18
|6
|1
|2
|4
|24
|140-160
|56
|10
|Сочи
|56
|12
|2
|0
|2
|6
|34
|115-185
|36
|11
|Динамо Р
|55
|4
|2
|2
|3
|6
|38
|117-197
|25