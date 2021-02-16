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КХЛ

ЦСКА победил "Витязь" и в девятый раз выиграл дивизион Тарасова

Армейцы победили в дивизионе седьмой раз подряд
Хоккеисты ЦСКА Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Хоккеисты ЦСКА
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над подольским "Витязем" со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андрей Локтионов (11-я минута), Джон Гилмор (25) и Сергей Андронов (41). У проигравших отличился Артем Бородкин (12).

ЦСКА одержал пятую подряд победу в КХЛ. Армейцы досрочно стали победителями дивизиона Тарасова. Победа в дивизионе покорилась команде в седьмой раз подряд, всего ЦСКА девять раз выигрывал дивизион Тарасова.

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает первое место, набрав 85 очков в 55 матчах, "Витязь" с 56 очками после 55 игр идет восьмым.

В следующем матче ЦСКА примет челябинский "Трактор", "Витязь" на своем льду встретится с магнитогорским "Металлургом". Обе встречи состоятся 18 февраля.

Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА*5532532310173-11385
2СКА*5530224413164-11676
3Динамо М*5631404215176-13176
4Локомотив*5526531515164-11974
5Йокерит5524321619156-13965
6Северсталь5621533123139-15162
7Динамо Мн5516941223152-15961
8Витязь5520332225146-15856
9Спартак5518612424140-16056
10Сочи5612202634115-18536
11Динамо Р554223638117-19725

 

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