ЦСКА победил "Витязь" и в девятый раз выиграл дивизион Тарасова

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над подольским "Витязем" со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андрей Локтионов (11-я минута), Джон Гилмор (25) и Сергей Андронов (41). У проигравших отличился Артем Бородкин (12).

ЦСКА одержал пятую подряд победу в КХЛ. Армейцы досрочно стали победителями дивизиона Тарасова. Победа в дивизионе покорилась команде в седьмой раз подряд, всего ЦСКА девять раз выигрывал дивизион Тарасова.

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает первое место, набрав 85 очков в 55 матчах, "Витязь" с 56 очками после 55 игр идет восьмым.

В следующем матче ЦСКА примет челябинский "Трактор", "Витязь" на своем льду встретится с магнитогорским "Металлургом". Обе встречи состоятся 18 февраля.