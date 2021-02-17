"Детройт" вызвал Евгения Свечникова в основной состав команды из фарм-клуба

ТАСС, 17 февраля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройт" вернул в основной состав российского нападающего Евгения Свечникова. Об этом сообщает пресс-служба команды.

11 января журналист The Athletic Макс Балтмэн сообщил, что "Детройт" выставил Свечникова на драфт отказов. Согласно регламенту НХЛ, после этого игрока может забрать любой клуб лиги в течение суток. Если этого не происходит, хоккеист отправляется в фарм-клуб.

Свечников провел три игры за фарм-клуб "Гранд Рапидс Гриффинс", представляющий Американскую хоккейную лигу (AHL), и набрал два очка (гол + результативная передача).

Россиянин попал в список игроков, доступных для участия в матче НХЛ в случае травмы или заражения одного из хоккеистов "Детройта".

В прошлом сезоне Свечников провел в регулярном чемпионате НХЛ четыре матча, результативными действиями не отметился. За "Гранд Рапидс Гриффинс" он сыграл 51 матч, в котором набрал 25 (11 шайб + 14 передач) очков. В августе 2020 года хоккеист продлил соглашение с "Детройтом" на один сезон.