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Australian Open

Чешка Мухова обыграла первую ракетку мира Барти и вышла в полуфинал Australian Open

Встреча закончилась со счетом 1:6, 6:3, 6:2
Каролина Мухова EPA-EFE/JAMES ROSS
Описание
Каролина Мухова
© EPA-EFE/JAMES ROSS

ТАСС, 17 февраля. Чешская теннисистка Каролина Мухова обыграла австралийку Эшли Барти в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) - первого в сезоне турнира серии Большого шлема.

Матч закончился со счетом 1:6, 6:3, 6:2 в пользу 24-летней Муховой. В полуфинале она сыграет с победительницей матча между американками Дженнифер Брэди и Джессикой Пегулой.

Мухова занимает 27-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), она впервые вышла в полуфинал турнира серии Большого шлема. 24-летняя Барти является первой ракеткой мира. В 2020 году она играла в полуфинале Australian Open, а в 2019-м стала победительницей Открытого чемпионата Франции.

Открытый чемпионат Австралии завершится 21 февраля. Действующей чемпионкой является американка София Кенин. Из россиянок турнир выигрывала Мария Шарапова (2008). Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $61 млн.

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