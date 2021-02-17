"Айлендерс" обыграли "Баффало" в матче НХЛ. Сорокин провел первую игру "на ноль" за клуб

ТАСС, 17 февраля. "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 3:0 обыграл "Баффало" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами отметились Андерс Ли (5-я, 60-я минуты) и Жан-Габриэль Пажо (12).

Вратарь "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 20 бросков по своим воротам. Россиянин провел первый матч за клуб "на ноль", а также одержал первую победу в НХЛ. Всего на счету Сорокина четыре матча в составе команды.

"Айлендерс" поднялись на второе место в таблице Восточного дивизиона, набрав 19 очков в 15 матчах. "Баффало" находится на последней, восьмой позиции, заработав 10 очков за 12 игр.

Следующий матч "Айлендерс" проведут 19 февраля в гостях против "Питтсбурга". "Баффало" в тот же день сыграет на выезде с "Вашингтоном".

В другом матче игрового дня "Вашингтон" со счетом 3:1 на выезде обыграл "Питтсбург". Выступающие в составе гостей россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов не отметились результативными действиями. Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин также не сумел отличиться.