"Нью-Джерси" обыграл "Рейнджерс". Мальцев забросил свою первую шайбу в НХЛ

ТАСС, 17 февраля. "Нью-Джерси" со счетом 5:2 обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Павел Заха (28-я минута), Уилл Батчер (38), Егор Шарангович (51), Николас Меркли (55), Михаил Мальцев (60). За "Рейнджерс" отличились Колин Блеквелл (32), Павел Бучневич (40).

Бучневич забросил четвертую шайбу в нынешнем сезоне НХЛ. Всего на счету россиянина 156 очков (63 гола + 93 передачи) в 261 матче за "Рейнджерс". По этому показателю он догнал Сергея Зубова. Самым результативным россиянином в истории клуба является Алексей Ковалев (330 очков), на втором месте находится Сергей Немчинов (225).

Мальцев забросил свою первую шайбу в НХЛ. Россиянин провел второй матч в составе "Нью-Джерси". Голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 32 броска по своим воротам.

"Нью-Джерси" обошел "Рейнджерс" в таблице Восточного дивизиона и поднялся на шестое место, набрав 12 очков в 10 матчах. "Рейнджерс" находятся на седьмом месте с 11 очками за 14 игр.

Следующий матч "Нью-Джерси" проведет 19 февраля на выезде против "Бостона". "Рейнджерс" в тот же день сыграют в гостях против "Филадельфии".