Дарья Касаткина вышла в полуфинал теннисного турнира в Мельбурне

ТАСС, 17 февраля. Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла хорватку Петру Мартич в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мельбурне.

Встреча закончилась со счетом 6:0, 6:4 в пользу 23-летней россиянки. В полуфинале она сыграет американкой Даниэль Роуз Коллинс (восьмой номер посева).

Касаткина является 75-й ракеткой мира, на ее счету два титула WTA. Она дважды доходила до четвертьфинала турниров серии Большого шлема. Мартич 30 лет, она занимает 19-е место в рейтинге WTA. В 2019 году хорватка дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции.

Призовой фонд турнира в Мельбурне составляет $235,2 тыс. Соревнования завершатся 19 февраля.