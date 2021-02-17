Соболенко и Мертенс вышли в финал женского парного разряда Australian Open

ТАСС, 17 февраля. Представительница Белоруссии Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс вышли в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) в парном разряде.

В полуфинале они со счетом 7:5, 6:4 обыграли американку Николь Меличар и представительницу Нидерландов Деми Схюрс. В финале Соболенко и Мертенс сыграют против чешских теннисисток Барборы Крейчиковой и Катерины Синяковой.

Соболенко и Мертенс являются победительницами парного разряда Открытого чемпионата США 2019 года.

Финальный матч турнира состоится 19 февраля.