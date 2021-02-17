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Australian Open

София Кенин перенесла операцию по удалению аппендикса на Australian Open

Победительница турнира 2020 года была вынуждена обратиться к врачу с сильной болью в животе

ТАСС, 17 февраля. Четвертая ракетка мира, победительница Australian Open 2020 года по теннису американка София Кенин перенесла операцию по удалению аппендикса по ходу первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Об этом спортсменка сообщила в Instagram.

Кенин завершила выступление на Australian Open во втором круге, уступив эстонке Кайе Канепи (3:6, 2:6).

"В понедельник я пришла в медицинский кабинет турнира с острой болью в животе, - сообщила теннисистка. - Меня осмотрел врач и направил в больницу для дальнейшего обследования, где после компьютерной томографии был диагностирован острый аппендицит. Мне пришлось сделать операцию, и 15 февраля мне удалили аппендикс. Операция прошла хорошо и без каких-либо осложнений, сейчас я пытаюсь прийти в себя после операции и справиться с болью".

По словам Кенин, она пропустит несколько недель. "Мне нужно сделать перерыв, чтобы восстановиться, поэтому я снялась со своих ближайших турниров", - добавила спортсменка.

Кенин родилась в Москве. 22-летняя спортсменка занимает четвертую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), под тем же номером она была посеяна на турнире, в ее активе пять титулов на турнирах под эгидой WTA. Помимо победы на Australian Open - 2020, в прошлом сезоне она дошла до финала Roland Garros.

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