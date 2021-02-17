София Кенин перенесла операцию по удалению аппендикса на Australian Open

ТАСС, 17 февраля. Четвертая ракетка мира, победительница Australian Open 2020 года по теннису американка София Кенин перенесла операцию по удалению аппендикса по ходу первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Об этом спортсменка сообщила в Instagram.

Кенин завершила выступление на Australian Open во втором круге, уступив эстонке Кайе Канепи (3:6, 2:6).

"В понедельник я пришла в медицинский кабинет турнира с острой болью в животе, - сообщила теннисистка. - Меня осмотрел врач и направил в больницу для дальнейшего обследования, где после компьютерной томографии был диагностирован острый аппендицит. Мне пришлось сделать операцию, и 15 февраля мне удалили аппендикс. Операция прошла хорошо и без каких-либо осложнений, сейчас я пытаюсь прийти в себя после операции и справиться с болью".

По словам Кенин, она пропустит несколько недель. "Мне нужно сделать перерыв, чтобы восстановиться, поэтому я снялась со своих ближайших турниров", - добавила спортсменка.