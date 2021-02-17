Вице-премьер РФ Чернышенко обсудил с главой Калмыкии Хасиковым развитие спорта в регионе

ТАСС, 17 февраля. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко провел встречу с главой Калмыкии Бату Хасиковым и обсудил развитие физической культуры и спорта в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

Встреча проходила в Москве. В ней принял участие министр спорта РФ Олег Матыцин. На встрече обсуждались вопросы развития физической культуры и спорта в Калмыкии в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни". Мероприятия проекта будут направлены на создание условий для приобщения всех групп населения к занятию физической культурой и спортом.

Также были затронуты вопросы развития кикбоксинга в России. Бату Хасиков, многократный чемпион мира по кикбоксингу, озвучил перечень направлений для продвижения этого вида спорта на любительском и профессиональном уровне в России.

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.