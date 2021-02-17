Матыцин: Минспорт получил немало вопросов от регионов по работе в спортивной сфере

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ работает над региональными вопросами, которые касаются инфраструктуры, цифровой трансформации и других направлений. Об этом министр РФ Олег Матыцин сообщил на заседании Совета Федерации в среду.

"Мнения регионов для нас являются определяющими при выборе приоритетов. Мы получили около 180 вопросов по совершенствованию спортивной инфраструктуры, цифровой трансформации и другим вопросам", - отметил Матыцин.

"В предыдущем году мы сделали максимально эффективные и быстрые механизмы приведения в норму календаря, восстановили сферу спорта, работу федеральных баз, провели 4 700 мероприятий, среди них более двух тысяч в сфере детско-юношеского спорта, - добавил министр. - Эта работа дала нам неоценимый опыт и сегодня позволяет стабильно реализовывать мероприятия, запланированные стратегией спорта до 2030 года".

Матыцин подчеркнул, что одним из самых важных направлений является антидопинговое образование.

"Не могу не затронуть вопросы допинга - считаю успешной завершенную работу, несмотря на санкции. Наши спортсмены примут участие в Олимпийских играх без ограничений, - сказал Матыцин. - Основа наших будущих успехов - воспитание детей на принципах нулевой терпимости к допингу, мы активно взаимодействуем с ОКР [Олимпийским комитетом России], специальное подразделение ведет работу по образовательным программам. В стратегии до 2030 года важнейшим направлением является развитие детско-юношеского спорта".