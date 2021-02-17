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Массовый спорт

Матыцин: планируется выделить 22 млрд рублей проектам государственно-частного партнерства

В 2021 году предусмотрены средства федерального бюджета в объеме 7,4 млрд рублей
Министр спорта РФ Олег Матыцин Александр Щербак/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Проекты государственно-частного партнерства в социальной сфере получат прямую финансовую поддержку из федерального бюджета, планируется, что будут предоставлены средства в размере 22,2 млрд рублей. Об этом министр спорта Олег Матыцин сообщил на заседании Совета Федерации в среду.

"Нами впервые в отечественной практике реализован механизм прямой финансовой поддержки из федерального бюджета проектов государственно-частного партнерства в социальной сфере. На эти цели с 2018 года были предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в объеме 755 млн рублей, - сообщил министр. - В 2021 году предусмотрены средства федерального бюджета в объеме 7,4 млрд рублей, в 2022 году - 8,6 млрд рублей, в 2023 году - 6,2 млрд рублей. К 2024 году планируется создание 25 крытых футбольных манежей, а также 50 крытых тренировочных катков с искусственным льдом".

"Также Минспортом России совместно с партией "Единая Россия" реализуется совместный проект по созданию в субъектах страны физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа. В 2020 году были поставлены 42 комплекта оборудования для создания таких комплексов на сумму более миллиарда рублей, в 2021 году предусмотрены средства в сумме 2 млрд рублей на создание еще 100 комплексов в 78 субъектах Российской Федерации", - добавил министр.

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