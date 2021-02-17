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Зимние олимпийские виды спорта

Лыжник Черноусов не выступит за сборную Швейцарии на чемпионате мира

В декабре российский лыжник завершил процесс перехода в новую команду, получив гражданство страны
Илья Черноусов Валерий Шарифулин, ТАСС
Описание
Илья Черноусов
© Валерий Шарифулин, ТАСС

БЛЕД /Словения/, 17 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи по лыжным гонкам Илья Черноусов не попал в состав сборной Швейцарии на чемпионат мира по лыжным видам спорта в германском Оберстдорфе. Об этом ТАСС сообщили в Федерации лыжного спорта Швейцарии.

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О решении Черноусова выступать за швейцарскую сборную стало известно в мае прошлого года, в декабре российский лыжник завершил процесс перехода в новую команду, получив гражданство страны.

"В состав швейцарской команды на чемпионат мира в Оберстдорфе он не вошел", - сообщили в федерации.

Чемпионат мира пройдет с 22 февраля по 7 марта. Спортсмен отмечал, что его цель - выступить в составе швейцарской команды на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Черноусову 34 года. Помимо бронзовой медали Олимпийских игр 2014 года, в его активе бронза чемпионата мира и две победы на этапах Кубка мира. Супругой Черноусова является швейцарская биатлонистка Селина Гаспарин, на Играх в Сочи она завоевала серебро в индивидуальной гонке. Пара воспитывает двух дочерей.

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Зимние олимпийские виды спорта
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