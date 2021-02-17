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Лига Европы

Мусаев надеется, что разница в тонусе не скажется в игре Лиги Европы с загребским "Динамо"

"Краснодар" примет хорватский клуб после зимней паузы в рамках 1/16 финала турнира в четверг
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев Андрей Шрамко/ТАСС
Описание
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев
© Андрей Шрамко/ТАСС

ТАСС, 17 февраля. Главный тренер российского "Краснодара" Мурад Мусаев надеется, что разница в игровом тонусе между футболистами "Краснодара" и загребского "Динамо" не скажется на результате в матче Лиги Европы. Об этом он заявил журналистам.

В четверг "Краснодар" проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Динамо". Встреча пройдет в Краснодаре. В декабре российские команды ушли на зимний перерыв и проводили сборы за рубежом.

"Конечно, физическая форма имеет огромное значение в футболе. В России это типичная история, когда команды к весне приходят в другом состоянии. Это ситуация не новая для команды и российского футбола. Я надеюсь, разница в игровом тонусе завтра не скажется", - заявил Мусаев.

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