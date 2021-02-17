Глава Athletics Integrity Unit Хоуман назвал дисквалификацию Шляхтина важным решением

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Председатель независимого дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit ("Атлетикс интегрити юнит", AIU) Дэвид Хоуман назвал важным для легкой атлетики решение о дисквалификации на четыре года бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко. Комментарий главы организации приводит пресс-служба AIU.

Также четырехлетнюю дисквалификацию получили бывшие исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, сотрудницы организации Елена Иконникова и Елена Орлова, а также член правления ВФЛА, глава Федерации легкой атлетики Московской области Артур Карамян. Они признаны виновными в причастности к фабрикации документов, которые Лысенко представил для объяснения пропуска допинг-тестирования.

"Это важные решения для легкой атлетики. AIU была создана как бесстрашная и независимая организация, наша работа по раскрытию заговора и мошеннического поведения в этом случае демонстрирует, что AIU выполняет свою роль по привлечению мошенников к ответственности, независимо от их положения или должностей", - сказал Хоуман.

На заключительном этапе расследования, в период с апреля по ноябрь 2019 года, AIU провела 22 допроса ключевых свидетелей, провела цифровой судебно-медицинский анализ электронных данных. "Традиционные подходы к раскрытию мошенничества часто оказывались неподходящими, и именно поэтому AIU сделал стратегический выбор, вложив значительные средства в наши расследования. Польза данного подхода очевидна из подобных решений", - добавил Хоуман.

Все подозреваемые были временно отстранены AIU 21 ноября 2019 года. Шляхтин, который возглавил ВФЛА в январе 2016 года, в связи с обвинениями 23 ноября того же года покинул пост президента.