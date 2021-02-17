Серебряный призер Игр-2016 по спортивной гимнастике Спиридонова завершила карьеру

ТАСС, 17 февраля. Россиянка Дарья Спиридонова объявила о завершении карьеры в спортивной гимнастике. Об этом она заявила на своей странице в Instagram.

"Мое важное и осознанное решение поставить точку в профессиональной спортивной карьере, - написала Спиридонова. - Это была большая, трудная дорога длиною в 15 лет. Я обожаю выступать на соревнованиях и получать эти нереальные эмоции, но со временем я поняла, что интерес к тренировкам начал пропадать. Многое получилось реализовать, а многое нет, но оглядываться назад уже бессмысленно".

"Жизнь не заканчивается на одном профессиональном спорте и нужно двигаться дальше. Теперь начинается новая жизнь, новые возможности, новая история", - добавила она.

Спиридоновой 22 года, она является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в командных соревнованиях. Также в ее активе победы на чемпионате мира (2015) и чемпионатах Европы (2015, 2016). В 2017 году она завоевала две золотые медали Универсиады в Тайбэе.