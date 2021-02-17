Циципас оценил игру Медведева перед полуфиналом Australian Open

ТАСС, 17 февраля. Российский теннисист Даниил Медведев показывает хорошую и стабильную игру, отметил следующий соперник спортсмена по Открытому чемпионату Австралии грек Стефанос Циципас. Об этом он рассказал в эфире телеканала Eurosport .

В среду Циципас в пяти сетах обыграл испанца Рафаэля Надаля в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии. 19 февраля он сыграет в полуфинале против Медведева.

"Медведев показывает хороший, стабильный теннис, у него длинная серия побед. Он в хорошей форме, все знают, что он показывает классную игру. После игры с Надалем мне надо восстановиться, с нетерпением жду полуфинальный матч. Наконец-то мы сыграем с болельщиками", - сказал Циципас.

Во вторник в полуфинал также вышел россиянин Аслан Карацев, впервые выступающий в основной сетке турнира серии Большого шлема. Его соперником станет первая ракетка мира серб Новак Джокович, матч пройдет 18 февраля. Впервые в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису среди мужчин в одиночном разряде сыграют два россиянина.

Открытый чемпионат Австралии завершится 21 февраля. Действующим чемпионом является Джокович. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $61 млн. С субботы матчи проходят без зрителей из-за ужесточения мер против коронавируса, с четверга матчи турнира снова будут проводиться в присутствии зрителей.