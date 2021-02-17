Никита Поршнев выиграл короткую индивидуальную гонку на Кубке IBU

ТАСС, 17 февраля. Россиянин Никита Поршнев стал победителем короткой индивидуальной гонки на 15 км на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU). Соревнования проходят в словацком Брезно-Осрблье.

Результат Поршнева составил 39 минут 22,2 секунды, россиянин не допустил ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Вторым стал Юстус Стрелов из Германии (+13,6; 1), третьим - Эндре Стрёмсхейм (+15,7; 2). Шестым финишировал россиянин Семен Сучилов (+30,8; 2), 16-м - Кирилл Стрельцов (+1.20,3; 3), 27-м - Вадим Филимонов (+2.21,8; 2), 35-м - Василий Томшин (+3.06,9; 4), 39-м - Евгений Идинов (+3.29,4; 5).

Этап завершится 21 февраля. Кубок IBU является вторым по силе турниром после Кубка мира, на этапах которого индивидуальная гонка проходит по дистанции 20 км.