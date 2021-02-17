Третий домашний матч "Далласа" в НХЛ перенесли из-за погодных условий

ТАСС, 17 февраля. Еще один матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с участием "Далласа" перенесен из-за погодных условий в Техасе. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Ранее НХЛ перенесла два матча "Далласа" против "Нэшвилла". На этот раз не состоится игра против "Тампы", запланированная на 19 февраля.

Причиной переноса стали тяжелые погодные условия, которые привели к отключению электроэнергии в Далласе. По рекомендации мэра города Эрика Джонсона НХЛ приняла решение отложить игры на неопределенный срок.

"Даллас" занимает шестую строчку в таблице Центрального дивизиона, набрав 14 очков в 12 матчах. В начале сезона НХЛ перенесла первые четыре матча команды из-за массового заражения игроков коронавирусом.