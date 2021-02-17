Юношеская лига УЕФА отменена из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Европе

ТАСС, 17 февраля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отменить розыгрыш Юношеской лиги УЕФА в текущем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба московского "Локомотива" со ссылкой на сообщение организации в адрес клубов - участников турнира.

"17 февраля УЕФА уведомил клубы - участники Юношеской лиги об отмене турнира в сезоне-2020/21. В письме исполнительного комитета УЕФА говорится о неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации в Европе, что, в свою очередь, создает участникам соревнований трудности в логистике", - говорится в сообщении.

Первоначально турнир должен был начаться в сентябре 2020 года, но был отложен из-за пандемии коронавируса. По этой же причине позже УЕФА принял решение изменить привычный формат турнира, отменив групповой этап и заменив его на плей-офф, состоящего из одноматчевых противостояний.

Из российских команд в турнире должны были принять участие "Зенит", "Краснодар", "Локомотив" и "Чертаново". "Зенит" в 1/32 финала должен был сыграть с французским "Ренном", "Краснодар" - с нидерландским "Аяксом", "Локомотив" - с венгерским "Ференцварошем", "Чертаново" - с израильским "Маккаби" из Хайфы.

Юношеская лига УЕФА - соревнование для команд, состоящих из игроков не старше 19 лет. В турнире участвуют две группы по 32 команды, в первой (путь Лиги чемпионов) - юношеские команды участников группового этапа взрослой Лиги чемпионов, во второй (путь национальных чемпионов) - победители национальных чемпионатов в своем возрасте.