Лыжница Сорина примет участие в спринте на чемпионате мира

МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Лыжница Татьяна Сорина должна принять участие в спринте на чемпионате мира. Об этом ТАСС рассказал ее муж и тренер Егор Сорин.

Сорина получила травму в середине января на тренировке, у нее случился разрыв передней таранно-малоберцовой связки. В среду стало известно, что лыжница вошла в состав женской сборной России.

"Все проходит даже быстрее, чем планировали. Восстановление уже прошло, сейчас идет развивающая работа. Пытаемся в лучших кондициях подойти к чемпионату мира. Все к этому на данный момент располагает. Но пока мы не стартуем, сложно сказать, в каких кондициях она находится", - сказал он.

"У нас на 20-21 февраля запланированы контрольные старты в Оберстдорфе, где посмотрим состояние Татьяны. На чемпионате мира она стартовать будет, в каких дисциплинах - это уже покажет следующая неделя. Она точно побежит спринт, участие в скиатлоне будет зависеть от того, кто побежит спринтерскую эстафету", - добавил он.

Чемпионат мира пройдет с 25 февраля по 7 марта.